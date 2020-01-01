ليستر سيتي يفقد نديدي لنهاية فبراير

ضربة موجعة لليستر سيتي بإصابة نجم وسط ميدانه

أعلن بريندان رودجرز المدير الفني لنادي ليستر سيتي تعرض متوسط ميدان الفريق ويلفريد نديدي للإصابة وغيابه لفترة ليست بالقصيرة.

وكان ليستر سيتي يستعد من أجل مواجهة أستون فيلا في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من كأس كاراباو، لذلك تحدث رودرجرز في مؤتمر صحفي.

وخلال المؤتمر أعلن رودجرز غياب نديدي عن الفريق لفترة قد تصل إلى شهر ونصف، حيث أنه سيعود في الفترة بين منتصف ونهاية فبراير.

وقال المدير الفني للثعالب: "نديدي تعرض لإصابة في التدريبات سيخضع على إثرها لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لنحو 6 أسابيع"

وبذلك سيغيب أحد أهم لاعبي وسط ملعب ليستر سيتي وأهم عناصره هذا الموسم على الإطلاق في فترة حاسمة من الموسم يحتاج فيها الفريق لكل لاعبيه.

أخبار الانتقالات: صراع إنجليزي ألماني على بيونتيك والإنتر يسعى خلف آشلي يونج

يذكر أن ليستر سيتي يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول بـ 13 نقطة ومتفوقًا على مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.