ليستر سيتي وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020

ليستر سيتي 0 × 1 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

49’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكنة البعدها دفاع الريدز ببراعة

48’ تسديدة قوية من يوري تيليميناس من على حدود المنطقة لكنها أصطدمت فى جو جوميز وتحولت إلى ركنية

47’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول على حدود منطقة جزاء ليستر سيتي

46’ بداية الشوط الثاني

45+1’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

Firmino's brilliant header is the difference between the two sides as we head into half-time. #LEILIV https://t.co/3OrIKm288L — FC (@LFC) December 26, 2019

45’ الحكم يحتسب 1 وقت بدل ضائع

44’ صعوبات كبيره تواجه لاعبي ليستر سيتي لإستخلاص الكرة من أقدام لاعبي ليفربول

43’ تمريرة طولية من ويلفريد نديدي فى إتجاه جايمي فاردي لكن ابعدها المدافع فيرجيل فان دايك ببراعة

42’ سيطرة كاملة من لاعبي ليفربول على مجريات المباراة خلال هذه الدقائق

40’ تمريرة ثنائية رائعة بين نابي كيتا وساديو مانيه ينطلق بها نابي كيتا لداخل يسار المنطقة لكن تدخل رائع من المدافع بنيامين تشيلويل ويستخلصها بنجاح

39’ حصار هجومي من ليفربول وتمريرات على حدود منطقة جزاء ليستر سيتي

38’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول بمحاولة جلب لاعبي ليستر سيتي من قلب موقعه الدفاعي

37’ تمريرة طولية خطيرة فى إتجاه محمد صلاح ابعدها ريكاردو بيريرا بصعوبة من محمد صلاح

36’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ليفربول بعد تدخل من جيمس ماديسون على جوردان هندرسون

35’ سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء وتمريرات متتالية فى منتصف الميدان

34’ عرضية فى إتجاه الخالي من الرقابة محمد صلاح لكن الحكم يطلق صافرته معلنًا عن خطأ ضد فان دايك الذي إعترض المدافع بينامين تشيلويل

33’ ياربااااااااااااه،،،،، كاسبر شمايكل يتألق ويتصدي لهدف مؤكد لليفربول بعد تسديدة قوية من داخل يسار المنطقة عن طريق ساديو مانيه ابعدها شمايكل ببراعة

الهدف جاء بعد عرضية متقنة من ارنولد من الجهة اليسري تلقاها روبيرتو فيرمينو من على القائم البعيد برأسية رائعة على يسار الحارس كاسبر شمايكل

31’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للريدز عن طريق روبيرتو فيرمينو

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ تمريرات عديدة فى منتصف الميدان من لاعبي ليفربول لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات ليستر سيتي

28’ تمريرة من ساديو مانيه فى إتجاه محمد صلاح الذي حاول التوغل من داخل يسار المنطقة لكن ابعدها الدفاع من أمامه

27’ اندرو روبيرتسون يبعد كرة خطيرة من امام جايمي فاردي من داخل يسار المنطقة

26’ عرضية رائعة من ارنولد من الجهة اليمني ابعدها المدافع جوني إيفانز قبل رأسية صلاح

25’ عرضية من ركاردو بيريرا من الجهة اليمني لداخل المنطقة لكن ابعدها جو جوميز بنجاح

24’ تمريرة طولية تصل إلى جايمي فاردي على حدود المنطقة ليهأ الكرة أمام جيمس ماديسون لكن استخلصها ارنولد بنجاح

23’ تمريرة طولية رائعة من جوردان هندرسون فى إتجاه محمد صلاح لكن الحكم يشير بوجود تسلل

22’ خطأ لصالح ليفربول فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من جيمس ماديسون على نابي كيتا

21’ تمريرة طولية فى إتجاه هندرسون الذي مررها برأسية أمام محمد صلاح لكن خروج موفق من الحارس كاسبر شمايكل وامسكها من أمام صلاح

20’ تمريرات فى منتصف ملعب ليستر سيتي من جانب لاعبي ليفربول

19’ تنفيذ الركنية بعرضية من ارنولد لداخل المنطقة ترتد برأسية من أكثر من لاعب داخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع بصعوبة من منطقة الخطورة

18’ تمريرة من محمد صلاح إلى نابي كيتا الذي حاول التوغل من داخل يمين المنطقة لكن تدخل معه جوني إيفانز وابعدها إلى ركنية

17’ خطا لصالح ليفربول فى منتصف الميدان بعد تدخل من يوري تيليميناس على نابي كيتا

16’ تمريرة طولية من ارنولد من الجهة اليمنى فى إتجاه المنطلق من خلف المدافعين ساديو مانيه لكنها أقوي من اللازم تحولت إلى ضربة مرمي

15’ ربع ساعة نارية من زمن الشوط الأول والأفضلية للريدز الضاغط بقوة على دفاعات ليستر سيتي

14’ أوووووووووووه،،،، خطأ دفاعي أخر من لاعبي ليستر سيتي يستخلصها جوردان هندرسون ويسدد كرة قوية من على حدود المنطقة تصطدم فى الدفاع وتمر على حافة القائم الايسر إلى ضربة مرمي

13’ تمريرة طولية من الجهة اليمني من روبيرتو اندرسون فى إتجاه ساديو مانيه لكنها قوية للغاية تحولت إلى رمية تماس

12’ تمريرة من محمد صلاح فى إتجاه ساديو مانيه داخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من السنغالي فى اللحظات الأخيرة

ركنية لفريق ليستر سيتي تنفذ بعرضية ابعدها الدفاع لتصل إلى المنطلق بسرعته محمد صلاح فى مواجهة الحارس كاسبر شمايكل ليراوغ صلاح الحارس ببراعة ويمر بها على يسار المنطقة ويسددها فى المرمي لكنها فى الشباك الخارجية للمرمي

11’ يارباااااااه،،، ماذا اهدرت ياصلاح...

10’ تمريرة من داخل يسار المنطقة عن طريق جايمي فاردي لكن ابعدها ارنولد إلى ركنية

9’ تمريرة خطيرة من يوري تيليميناس فى إتجاه جايمي فاردي لكن تغطية رائعة من أرنولد الذي ابعدها بنجاح

8’ تمريرات تحضيرية من لاعبي ليستر سيتي لمحاولة التفدم إلى الأمام وضغط من لاعبي ليفربول على حامل الكرة

7’ عرضية من اندرو روبيرتسون من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

6’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول على دفاعات ليستر سيتي ومحاولات للبحث عن هدف مبكر

5’ تمريرة طولية فى إتجاه هارفي بارتيس على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل على مهاجم ليستر سيتي

4’ خطأ من المدافع جوني إيفانز بتمريرة إلى الخلف يستخلصها روبيرتو فيرمينو ويهأ الكرة امام صلاح الذي سددها تسديدة قوية من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

3’ خطأ لصالح ليستر سيتي من الجهة اليمني بعد تدخل قوي من جوردان هندرسون على جيمس ماديسون

2’ انطلاقة من الجهة اليمني عن طريق محمد صلاح الذي أرسل عرضية فى إتجاه ساديو مانيه الذي حاول تسديد الكرة برأسية لكنها غير متقنة مرت اعلى مرمي الحارس شمايكل

2’ بداية قوية للغاية من لاعبي ليفربول وتسديدة قوية من ارنولد من على حدود المنطقة لكن أمسكها ببراعة الحارس كاسبر شمايكل

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

#LEILIV is underway. COME ON YOU REDS!! ✊ — Liverpool FC (@LFC) December 26, 2019

البدلاء / نيكو ويليامز / جيمس ميلنر / آدم لالانا / ديفوك اوريجي / كورتيس جونز / أدريان / شيردان شاكيري

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / ترينت ارنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / نابي كيتا / جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه

البدلاء / جيمس جاستن / أيوزي بيريز / ديماراي جراي/ حمزة شودهري / ويس مورجان / داني وارد / مارك ألبرايتون

3️⃣0️⃣ minutes to go! 🚨



A reminder of our #LeiLiv starting XI... pic.twitter.com/mDJURAGzHl — Leicester City (@LCFC) December 26, 2019

ليستر سيتي: يبدأ المدرب بريندان رودجرز بطريقة (4/5/1) وتضم كلًا من كاسبر شمايكل / ريكاردو بيريرا / جوني إيفانز / كاجلار سويونسو / بنيامين تشيلويل / هارفي بارنز / دينيس برايت / ويلفريد نديدي / يوري تيليميناس / جيمس ماديسون / جايمي فاردي

تشكيل الفريقين:

في المقابل سيحاول ليستر سيتي بقيادة براندن رودجرز تعويض الخسارة أمام مانشستر سيتي في الأسبوع الماضي، وإلحاق الهزيمة الأولى بالريدز هذا الموسم من أجل تقليص الفارق بينهما إلى 7 نقاط، من أجل إحياء أماله في المنافسة على لقب الدوري.



يتصدر ليفربول جدول الترتيب في الوقت الراهن برصيد 49 نقطة، على الرغم من تأجيل مباراة وست هام له في الأسبوع الماضي لمشاركته في كأس العالم للأندية التي توج بها على حساب فلامينجو البرازيلي بهدف نظيف، وسيسعى لتحقيق الفوز من أجل زيادة الفارق بينه وبين الثعالب إلى 13 نقطة.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في قمة مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./