ليروي ساني يرغب في الانتقال إلى بايرن ميونخ

ساني يواصل رفض البقاء في مانشستر سيتي..

لم ينفِ هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ ، اهتمام ناديه بالحصول على خدمات ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي ، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ساني على وشك الانضمام إلى الأليانز آرينا في الصيف الماضي، قبل أن تتعثر الصفقة على خلفية إصابته بالرباط الصليبي خلال مباراة كأس الدرع الخيرية..

الأنباء ربطت بايرن مجددًا بالتعاقد مع الدولي الألماني خلال يناير الماضي، لكن أكد حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للبافاري، أن صفقة بهذا الحجم من الصعب أن تحدث في الشتاء.

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هاينر هو الآخر أكد عزم بايرن ميونخ الظفر بساني، حيث قال في تصريحات للصحافة "ليروي ساني هو لاعب عظيم نحن نهتم به، وهي الحقيقة المعروفة للجميع.".

كما أضاف "الآن علينا أن ننظر كيف سيعود مجددًا بعد الإصابة الطويلة.".

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في الوقت نفسه، فقد شدد هاينر على أن طموح البايرن ليس فقط الحصول على لقب الدوري الألماني والمحافظة على الهيمنة المحلية، بل إنه يسعى إلى تحقيق الأمجاد الأوروبية من جديد.

هاينر أتم حديثه قائلًا "نريد أن نفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، في النهاية سوف نستضيف النهائي في الأليانز آرينا عام 2022، نريد أن نفوز باللقب حينها.".

يذكر أن بايرن ميونخ قد توِّج بالثلاثية التاريخية في 2013 ولكنه منذ ذلك الحين عجز عن تحقيق دوري الأبطال مجددًا ليكون الوصول لنصف النهائي هي أفضل نتيجة حققها منذ ذلك الحين قبل أن يُقصى على يد الأندية الإسبانية.

ليروي ساني يرغب في الانتقال إلى بايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، يرغب في الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، في الصيف المقبل.

صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، قالت إن ساني، صاحب الـ24 عامًا، رفض تمديد عقده مع السيتي، الذي ينتهي في صيف 2021.

ساني يفسخ عقده مع ديفيد بيكهام

ويبحث مانشستر سيتي، عن بديل لساني في الوقت الحالي، ولكن من المستبعد في الوقت الحالي إجراء صفقة تبادلية مع بايرن ميونخ، ينتقل على إثرها ساني إلى ألمانيا، مقابل ذهاب كينجسلي كومان إلى إنجلترا.

ساني، فسخ عقده وكالة اللاعبين التي يديرها ديفيد بيكهام، أسطورة إنجلترا السابق، وتعاقد مع وكالة جديدة، ولكن هذا لم يغير من موقف بايرن ميونخ الساعي لضم الدولي الألماني.

ويحتل بايرن ميونخ، صدارة الدوري الألماني، برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لايبزيج، صاحب المركز الثاني.