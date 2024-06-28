"كنت صغيرًا للغاية" .. ليروي ساني يبدي ندمه حول لقطته الخالدة مع مانشستر سيتي!

النجم الألماني يستعد لتغيير قراره "في ظروف مختلفة"

أبدى ليروي ساني، لاعب بايرن ميونخ، ندمه على رسم وشم ضخم على ظهره في عام 2017، خلال فترة لعبه لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويجسد الوشم الشهير على ظهر ساني، لحظة احتفاله بهدف سجله مع فريقه السابق مانشستر سيتي، خلال الفوز بنتيجة (5-3) على موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وقال ساني في تصريحات صحفية لمجلة "دير شبيجل" الألمانية: "كما قلت، كنت صغيرًا للغاية وقت رسم هذا الوشم، اليوم سأتخذ قرارًا مختلفًا إذا أتيحت لي الفرصة ".

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وأضاف: "كنت شخصًا يُضطر إلى الوقوع في أخطاء، حتى لو كان الأمر مؤلمًا، من أجل التعلم منه، خاصة في سن مبكرة".

وتابع لاعب بايرن ميونخ: "لقد فوجئت بأن هذا الوشم نال حيزًا ضخمًا من اهتمام وسائل الإعلام، وكنت لا أزال شابًا صغيرًا. في ألمانيا كان هناك لاعبون أكثر أهمية مني، ومع ذلك كان هذا الوشم لا يزال محل نقاش".

وأردف: "لقد أخبرني الأصدقاء بذلك أيضًا، وقالوا لي إن بعض الناس يحسبونني متعجرفًا حقًا، لكنني في الواقع عندما أكون في الأماكن العامة، أميل إلى البقاء بعيدًا. لأنني لا أريد أن أكشف الكثير عن نفسي".

يذكر أن ساني، على الرغم من النجاح الذي حققه خلال فترة وجوده في السيتي، إلا أنه قرر الرحيل عن ملعب الاتحاد في عام 2020 واختار الانضمام إلى عملاق الدوري الألماني بايرن ميونخ.