ليدز يمنح شيفيلد يونايتد بطاقة التأهل للدوري الإنجليزي

تعرف على نتيجة مباراة ليدز وأستون فيلا

تأهل نادي شيفيلد يونايتد رسميًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل ليدز مع أستون فيلا بهدف لكل فريق.

ليدز ابتعد عن المركز الثاني بفارق 5 نقاط قبل جولة واحدة من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى تشامبيونشيب.

وتقدمت كتيبة مارسيلو بيلسا في الدقيقة 72 عن طريق ماتيوز كليتش قبل أن يتعادل ألبرت أوداما في الدقيقة 77 من صناعة المصري أحمد المحمدي.

هدف ليدز جاء أثناء سقوط أحد لاعبي أستون فيلا مصابًا مما جعل بيلسا يطلب من لاعبيه ترك الفريق المنافس ليسجل هدف التعادل.

لاعبو ليدز يونايتد سجلوا هدفًا أثناء سقوط أحد لاعبي فريق أستون فيلا ⚽️



فقرر مدرب ليدز أن يطلب من لاعبيه ترك لاعبي المنافس ليسجلون هدف التعادل 👏pic.twitter.com/k252JphOQ9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 28, 2019

وبهذه النتيجة حافظ ليدز على المركز الثالث برصيد 83 نقطة وبفارق 5 نقاط عن شيفلد يونايتد صاحب المركز الثاني ليرافق الأخير فريق نوريتش سيتي إلى البريميرليج.

WE ARE PREMIER LEAGUE! pic.twitter.com/hG9szY8M1o — Sheffield United (@SUFC_tweets) April 28, 2019

ولا تزال حظوظ ليدز يونايتد قائمة بخوض مباريات الملحق للتواجد في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وكان آخر تواجد لشيفيلد يونايتد في البريميرليج بموسم 2006-2007 واستمر لموسم واحد فقط قبل أن يهبط مرة أخرى.