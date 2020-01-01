ليدز ومالكه يرفضان الاعتذار عن تغريدة مسيئة لصحفية ربطت صعودهم بكورونا

الواقعة تثير الجدل في الساعات الماضية

رفض ليدز ومالكه الاعتذار عن تغريدة مسيئة للمرأة بحسب الكثيرين نشرها النادي رداً على فيديو للاعبة السابقة والمحللة الحالية كارين كارني حللت فيه أسباب صعود النادي للدوري الإنجليزي الممتاز.

كارني قالت في تحليلها لمباراة الفريق أمام وست بروميتش الثلاثاء الماضي أن الفريق استفاد من توقف النشاط بسبب فيروس كورونا ليؤمن صعوده للبريميرليج.

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وتسبب حديث كارني في انتقادات عدة لها من قبل جمهور النادي، بل وحسابه الرسمي شخصياً الذي نشر التغريدة تسخر من التحليل الخاص بكارني.

🤔 “Promoted because of Covid”

🙂 Won the league by 10 points

👋 Hi @primevideosport pic.twitter.com/Ctz18sksZA — Leeds United (@LUFC) December 29, 2020

مالك النادي أندريا رادريزاني علق عبر تويتر هو الآخر على الأمر قائلاً: "أتحمل المسؤولية كاملة عن التغريدة، أعتبر التصريحات الي قيلت بحقنا ليست ضرورية وتفتقر للاحترام، وخصوصاً للعمل الكبير من اللاعبين والمدربين في آخر موسمين".

وهاجمت عدة منظمات مساندة لحقوق المرأة التغريدة وطالبت بحذفها بغض النظر عن صحة رأي كارني من عدمه، وأن التشهير بها بهذا الشكل من قبل حساب رسمي لنادي لا يعد تصرفاً صحيحاً.

وتباينت الآراء على وسائل التواصل حول الأمر، ما بين هجوم على كارني بسبب تصريحاتها، ومساندة لها أمام موقف ليدز.

وفاز ليدز بآخر مباراتين ليصعد للترتيب الحادي عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.