ليدز يونايتد ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

ليدز يونايتد 1 × 1 مانشستر سيتي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، شكرًا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

92' رأسية من بامفورد في اتجاه مرماه عن طريق الخطأ ولكن الحارس يمسك بها بنجاح.

90' ثلاث دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع

86' انفرااااد بامفورد بمرمى إيدرسون لكن الحارس البرتغالي يزود عن مرماه ببسالة ويتصدى لكرة قتل المباراة.

84' رحيم ستيرلينج يطالب بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل عليه داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم وتقنية الفيديو ترفض ذلك.

82' بيرناردو سيلفا يطالب بلمسة يد على مدافع ليدز وبالتبعية ركلة جزاء ولكن حكم المباراة يرفض احتسابها وتقنية الفيديو تؤكد القرار أيضًا.

76' الاستحواذ أكثر لمانشستر سيتي ولكن ليدز يباغت بمرتدات، حتى الآن دياش وآكي قادران على إيقاف هذه الخطورة.

70' رأسية هذه المرة من رودريجو ولكن إيدرسون يتصدى لها ثم ترتطم بالعارضة.. لا يعقل أداء ليدز الآن!

69' فرصة خطيرة للغاية لليدز يونايتد من رأسية عن طريق الخطأ من رودري تجاه مرماه ولكنها ارتطمت بالقائم قبل أن يتم إيقاف اللعب بدعوى وجود تسلل.

65' رياض محرز يخترق من الجبهة اليُمنى ويدد كرة بيمناه قوية ولكن خارج المرمى.

63' تسديدة أرضية رائعة من كيفن دي بروينه ولكن تأتي بجوار المرمى بأمتار قليلة.. السيتي ينتفض.

59' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول ليدز! خطأ فادح من ميندي والحارس إيدرسون لتصل الكرة إلى رودريجو الذي وضعها في الشباك بسهولة.

57' الأمطار تتثاقل كثيرًا على أرض الملعب، الكرة باتت أبطأ نوعًا ما.

55' رودريجو مورينو يحل بديلًا لروبرتس.

بداية الشوط الثاني..

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف، استراحة ونعود في الشوط الثاني..

45' ماذا أهدرت يا آيلينج؟ انفراد من خطأ دفاعي فادح ولكن يتصدى إيدرسون له بعد إنهاء سيئ جدًا من آيلينج.

35' فرصة خطيرة من شبه انفراد لليدز يونايتد ولكن إيدرسون يتصدى لها ببراعة شديدة.

25' هدوء كبير في المباراة، سيتي يسيطر على الكرة ولكن من دون خطورة، ليدز يحاول الصعود قليلًا ولكن ضغط سيتي يقف حائلًا.

17' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! رحيم ستيرلينج يحرز الأول للسيتي من مراوغة داخل منطقة الجزاء ثم قذيفة سكنت الشباك.

15' فيران توريس يهدر فرصة التقدم بعد مرور رائع من ستيرلينج ثم عرضية أرضية له سددها ولكن روبن كوخ تصدى لها وهي في طريقها للمرمى.

13' الفرصة الأولى لليدز، عرضية من هيلدر كوستا ارتقى إليها أليوسكي متفوقًا على كايل ووكر ووضعها رأسية قوية ولكن أتت فوق المرمى.

11' روبن دياش الوافد الجديد كاد أن يحرز هدف المقدمة للسيتي من رأسية ولكن أتت بجوار القائم.

8' سيطرة مطلقة من من مانشستر سيتي، ليدز في مناطقه وكتيبة جوارديولا تحاول الوصول إلى المرمى، ربما لم يتخط أصحاب الأرض منتصف ملعبهم حتى الآن!

2' كيفن دي بروينه يسدد ركلة حرة من بعيد جدًا عن منطقة الجزاء ويباغت حارس المرمى ولكن لسوء حظه ترتطم في القائم الأيمن.. رائعة من البلجيكي حقًا! بداية مميزة من سيتي.

الآن بداية المباراة! هل يتمكن سيتي من تدارك النتائج السلبية أم يواصل ليدز نتائجه الإيجابية؟

التشكيل | 3-1-4-2

إيلان ميسيلر

لوك آيلينج - روبن كوخ - ليام كوبر

كالفين فيليبس

إزجيان أليوسكي - ستيوات دالاس - ماتيوس كليتش - هيلدر كوستا

باتريك بامفورد - تايلر روبرتس

البدلاء : أوفيدا أوكامبو - ليف ديفيز - جيمي شاكلتون - رورديجو مورينو - إليا كابريلي - باسكال سترويك - دييجو يورينتي

