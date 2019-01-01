ليبي يروي مغامراته مع فيرجسون: لقد كان مثل أخي

حكايات المدربان الكبيران مع الهدايا والنبيذ والرهانات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف مارشيلو ليبي مدرب يوفنتوس وإيطاليا التاريخي عن علاقته الوطيدة بسير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد.

وقال ليبي لسبورتس ميل:"لقد كان مثل الأخ بالنسبة لي. لقد تبادلنا الكثير من الهدايا، قدمت شوكولاتة من تورينو (جياندويوتي) لأحفاده ولكنه أكلها في نهاية المطاف".

وأضاف:"حتى في النبيذ، كنت أملك النوع الجيد في توسكاني. فيرجسون أحب إرسال الماتريوشكا (الدمى الروسية) لي، مع صناديق تحتوي على الويسكي الاسكتلندي، ثم لاحقاً أتصل به للحصول على صندوق إضافي".

وتابع:"لقد كان يحب أحد أنواع النبيذ الذي أطلق عليه (تينيو)، ولكن في الحقيقة كان اسمه (تينيانيلو). لم يقتنع أني على صواب، لذلك قمنا برهان واستدعينا الساقي، وربحت. كنا نرسل لبعضنا البعض اقتراحات بشأن النبيذ أيضاً، لقد كان أحد أكبر مشجعيه"!

أما عن ارتباط ليبي -71 عاماً- بتدريب توتنهام في الماضي حين كان مدرباً ليوفنتوس، فقد أكد المدرب الإيطالي تلك المعلومة.

وأوضح:"لقد كانوا لطفاء للغاية، ولكني لم أكن مستعداً لترك يوفنتوس ومدينة تورينو. كان يوفي بالنسبة لي مثل مانشستر يونايتد بالنسبة لفيرجسون: نادي مميز أحبه للغاية".

واختتم:"لم أكن أتحدث الإنجليزية بشكل جيد وهذا كان سبباً للرفض. أحدهم قال لي أن فيرجسون أيضاً لم يكن يتحدث الإنجليزية لأنه اسكتلندي"!

يذكر أن ليبي حقق الكثير من الإنجازات الإيطالية على صعيدي المنتخب ويوفنتوس، أبرزهم لقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.