ليبي: على إنتر ولاتسيو الإيمان بحظوظهما في الفوز بالدوري

مارشيلو ليبي يتحدث عن اشتعال المنافسة على الدوري الإيطالي للموسم الحالي

قال مارشيلو ليبي أسطورة التدريب الإيطالية إن المنافسة على لقب السيري آ هذا الموسم ستظل مشتعلة حتى النهاية ولا يمكن التنبؤ باسم بطل المسابقة.

وكان الثلاثي المنافس على الصدارة قد تعثر بالأمس، حيث تعادل إنتر مع كالياري وحسم التعادل كذلك ديربي العاصمة بين روما ولاتسيو، بينما خسر يوفنتوس أمام نابولي.

وحول ذلك، قال مارشيلو ليبي إن يوفنتوس يلعب هذا الموسم بـ 60% فقط من إمكانياته ومما كان عليه من قبل، مؤكدًا أن هذه فرصة سانحة للمنافسين.

وأضاف: "على إنتر ولاتسيو أن يتمسكا بحظوظهما حتى نهاية الموسم، لديهما فرصة ذهبية للتفوق على يوفنتوس وحسم اللقب في النهاية"

وتابع: " يوفنتوس لم يكن له النهج الصحيح بالأمس في سان باولو، من الممكن أنه حدث ذلك لأنه اطمأن بعد تعادل لاتسيو وإنتر قبله بساعات"

وأردف: "إنتر تطور كثيرًا مع كونتي هذا الموسم واكتسب شخصية مختلفة عما كان عليه في السنوات الأخيرة، لاتسيو كذلك وصل إلى قمة مستواه مع إنزاجي"

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يذكر أن يوفنتوس يحتل الصدارة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثالث لاتسيو والذي تتبقى له مباراة مؤجلة.