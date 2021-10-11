ليبيا ضد مصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ليبيا ومصر في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر

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ليبيا 0 × 3 مصر

مباشر، لحظة بلحظة



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70' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول منتخب مصر يحرز الهدف الثالث بقدم رمضان صبحي بإنهاء رائع بعد تمريرة مذهلة من صلاح

69' تمريرة من رمضان صبحي لصلاح الذي حاول المراوغة قبل التسديد ولكن الدفاع ينقذ الموقف

61' تسديدة رائعة من مصطفى محمد ولكن نشنوش يتألق ويشتت الكرة لضربة ركنية

56' مرواغة رائعة من الهوني لأكرم توفيق، وتسديدة من زاوية صعبة جدًا ولكن أبو جبل يتألق ويتصدى للكرة

54' عرررضية من مؤيد اللافي، الكرة تصل إلى المعتصم المصراتي الذي يلعبها برأسه ولكن الكرة تعلو العارضة

51' بطاقة صفراء لأكرم توفيق بعد تدخل قوي على لاعب ليبيا

49' تسديدة قووية من مرموش ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين نظيفين سجلهما فتوح ومصطفى محمد

45' جوووووووووووووووووووووووووووول المنتخب المصري يحرز الهدف الثاني عن طريق مصطفى محمد بعد عررضية رائعة من عمر مرموش

44' ضربة ركنية لمنتخب ليبيا، رأسية قووية من مدافع المنتخب الليبي ولكن الكرة تعلو العارضة

40' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول منتخب مصر يحرز الهدف الأول عن طريق فتوح بعد تسديدة رائعة وقوية على يسار نشنوش

35' أوووووووه تمريرة طولية رائعة لصلاح الذي كاد ينفرد بالمرمى، ولكن دفاع المنتخب الليبي ينقذ الموقف ببراعة

33' تمريرة رائعة من صلاح إلى مصطفى محمد، الذي يسدد الكرة قووية ولكن نشنوش يمسك بالكرة

29' عرررضية عالية من أبو الفتوح، يلعبها مصطفى محمد برأسه ولكن الكرة عالية عن مرمى المنتخب الليبي

24' سقوط الشناوي حارس المنتخب المصري للإصابة وأبو جبل يستعد للدخول

20' أوووووووه، مرموش يضيع فرصة خطيرة للمنتخب المصري، تمريرة رائعة من السعيد لعمر الذي راوغ الحارس وسدد الكرة قوية ولكنها في الشباك الخارجية

16' مرموش يقطع الكرة بشكل رائع، وفرصة مرتدة خطيرة لمصر ولكن هجوم الفراعنة يتباطئ في الهجمة قبل أن يقطعها دفاع المنتخب الليبي

13' عررضية من الجهة اليسرى للمنتخب الليبي، تصل لمؤيد اللافي ولكنه يسددها بشكل سئ

10' سيطرة سلبية من المنتخب الليبي حتى الآن

5' سقوط مروع للاعب المنتخب الليبي، والجهاز الطبي يهرول إلى أرض الملعب لعلاجه

انطلاق المباراة

تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش اللعب بنفس خطة المباراة السابقة، ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-2-3-1

الشناوي



فتوح، الونش، حجازي، أكرم توفيق



السولية، النني



مرموش، السعيد، صلاح

مصطفى محمد

تشكيل ليبيا:

قرر المدرب كليمينتي اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

نشنوش



المعتصم صبو، الورفلي، علي سلامة، عبدلله الشريف



المعتصم المصراتي - محمد الطبال - فيصل البدري

مؤيد اللافي - زعبية - حمدو الهوني

يحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على ليبيا في مواجهة الفريقين معًا قبل أيام قليلة على ملعب برج العرب، وتعتبر مباراة اليوم مصيرية وهامة من أجل تحديد المركز الأول بشكل كبير، وهو المؤهل للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليبيا ومصر في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وستُقام المباراة على ملعب بني غازي.