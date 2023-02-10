"لو طلب مني برشلونة تخفيض راتبي كي أبقى.. سأفعل!"

هل يطيل مدته داخل البيت الكتالوني؟

يطمح جوردي ألبا ظهير برشلونة الأيسر للبقاء داخل النادي الكتالوني لأطول وقت ممكن وهو ما يؤكده مرارًا وتكرارًا.

خلال الصيف، كان قد انزعج للغاية من أنباء رغبة برشلونة في نقله إلى إنتر ميلانو، وذكر أن الإدارة لم تستطلع رأيه في المسألة وأن هذا سبب له إزعاجًا كبيرًا.

مؤخرًا، عقد مقابلة مع صحيفة "ماركا" قال فيها إن النادي لو عرض عليه البقاء بين صفوفه مقابل خفض راتبه، فسيفعل ذلك دون تردد.

وقال في المقابلة: "إنه قرار النادي، العديد من الأكاذيب خرجت عن مستقبلي ولكن ما قلته أنا للصحافة هو ما يمكن اعتباره حقيقة، أنا هنا منذ وقت طويل والأنباء التي تخرج على هذه الشاكلة تسبب لي أذى كبيرًا، ولكن ينبغي علينا التعايش معها".

وأردف: "نيتي هي مساعدة الفريق بكل ما أملك، ولو عرض علي النادي البقاء وتخفيض راتبي فسأفعل ذلك، في اللحظة التي أوقن بها أنني لن أكون قادرًا على مساعدة الفريق فسأرحل".

وينتهي عقد ألبا مع برشلونة في 2024 وبات النادي أكثر ارتياحًا الآن حيال اتخاذ قرار بشأن هذا التعاقد، في ظل تألق أليخاندرو بالدي هذا الموسم في مركز الظهير الأيسر.

–