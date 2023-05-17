"لو كان رئيس الهلال حكمًا للكلاسيكو لاحتسب ركلتي جزاء لنادي الاتحاد!"

أحمد رفعت
hilal - fahd ben nafel 2021al hilal twitter
دوري روشن السعوديالهلال vs الإتحادالهلالالإتحاد

النصراويون كانوا يتواجدون في مدرجات الهلال

لم تمر مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد مرور الكرام، حيث تحدث البعض عن تعرض العميد للظلم التحكيمي في تلك المباراة، وأنه كان يستحق الانتصار.

وتعادل الهلال أمام ضيفه الاتحاد بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الإعلامي الرياضي عوض الغامدي خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "لو فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، حكمًا للكلاسيكو، لطرد محمد جحفلي واحتسب ركلتي جزاء لنادي الاتحاد".

وأضاف: "هناك جمهور كان سعيدًا بفوز الهلال غير الهلاليين، ورأينا جمهور لنادي النصر في مدرجات الموج الأزرق".

تعادل الاتحاد أمام الهلال، قلص الفارق بينه كمتصدر لترتيب دوري روشن للمحترفين، وبين النصر الوصيف إلى 3 نقاط، قبل نهاية البطولة بثلاث جولات.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

686168 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
686168 الأصوات

اختيارات المحررين