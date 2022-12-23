"لو ذهبت إيطاليا لكأس العالم لفاز بها ميسي أيضًا!"

اعتراف مهم من أهم رجل في الآتزوري

على هامش حصوله على تكريم في مدينة نابولي بجنوب إيطاليا والتي يعد الأرجنتيني الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا أهم أساطير ناديها الشهير، تحدث مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني عن استحقاق الأرجنتين للحصول على لقب كأس العالم.

وقال مانشيني عن غياب إيطاليا عن كأس العالم: "كان الفوز ببطولة الأمم الأوروبية رائعًا ومليئًا بالمشاعر للكل، لقد آمنت دائمًا وأملت في الفوز ولكن في بعض الأحيان تحتاج القليل من الحظ والمصادفات أن تقف إلى جوارك في أكثر اللحظات صعوبة".

وأضاف في تصريحاته لراديو "كيس كيس نابولي": "لو كنا ذهبنا إلى كأس العالم لكانت الأرجنتين قد فازت به على كل حال، إن هذا حق ميسي!".

وأضاف: "استحق التتويج عن جدارة، لكننا كنا نأمل أن نشارك ونكون قادرين على إعطاء انطباع أفضل".