“لو تحدثت ستقع المشاكل”.. بايرن ميونخ يثير الجدل بشأن مستقبل ديفيس

بايرن ميونخ يلتزم الصمت حول مستقبل ديفيس...

رفض ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، التحدث عن مستقبل ألفونسو ديفيس لاعب الفريق، في ظل الأنباء التي انتشرت حول رحيله عن صفوف الفريق البافاري في الصيف القادم.

وينتهي عقد اللاعب الكندي، مع بايرن ميونخ في يونيو 2025، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن، ومع وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود، اقترب اللاعب من الرحيل في الميركاتو القادم.

وقال ماكس إيبرل في تصريحات عبر "فيكتور كاتالينا" عند سؤاله عن مستقبل ديفيس: "أعلم أنني إذا تحدثت ستقع المشاكل، ولا أريد ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبه كان وكيل أعمال اللاعب، قد خرج في تصريحات صحفية خلال الفترة الماضية، انتقد فيها أسلوب بايرن ميونخ أثناء تجديد العقد، بعد منح الفريق البافاري اللاعب منحه أسبوعين فقط لتحديد مصيره بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن بايرن ميونخ، قد حدد اسمين للتعاقد معهما في حال فشل تمديد عقد ديفيس، وهما ثيو هيرنانديز، وإيان ماتسن.