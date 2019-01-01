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لويس موريل يكشف سر رفضه الانتقال لميلان

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وتحدث أيضاً الكولومبي عن سبب آخر لتفضيله الفيولا عن الانضمام للروسونيري في يناير

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف المهاجم الكولومبي لويس موريل، عن السبب الذي دفعه لرفض الانتقال لنادي ميلان الإيطالي.

موريل انتقل لصفوف فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادماً من نادي إشبيليه الإسباني.

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الخطوة جاءت صادمة لميلان، حيث اعتقد الكثيرون أنه النادي الأبرز لضم موريل.

وقال اللاعب عن سر رفضه الروسونيري:"نعم حاولوا التعاقد معي لكني وقتها قد منحت كلمتي لفيورنتينا".

وأضاف:"اعتقدت دائماً أن فيورنتينا هو المكان الأنسب لي، عملت بجد للمجيء هنا وسعيد بهذه الخطوة".

وتابع:"أنا الآن في مرحلة هامة بمسيرتي الكروية وطموحي هو قضاء فترة جيدة مع الفيولا".

أفضل نسخة من موريل:"ربما في أودينيزي وسامبدوريا عندما لعبت مع دي ناتالي وكوالياريلا حيث ساعداني بشكل كبير".

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وفي نهاية حديثه أوضح موريل أن خوان كوادرادو لاعب وسط يوفنتوس الحالي وفيورنتينا السابق، هو من أقنعه بالانضمام للفيولا بالميركاتو الشتوي الحالي.

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