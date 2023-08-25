لويس كاسترو يرد على تصرف بروزوفيتش "الغريب" في النصر

ماذا قال لويس كاسترو على تصرف بروزوفيتش؟!

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رد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، على تصرف النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، أمام الفتح.

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النصر فاز (5-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وقلل كاسترو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، والتي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، من غضب بروزوفيتش؛ عقب استبداله في الشوط الثاني.

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وقال المدير الفني البرتغالي: "اللاعب كان لديه (بطاقة صفراء)، وقدّم ما عليه في اللقاء.. ومن شارك مكانه، قدّم أيضًا ما طُلب منه".

وعن الانتصار الكبير على الفتح.. أرجع لويس كاسترو هذا الأمر، إلى الانتفاضة بعد هزيمتين متتاليتين في الجولتين الأولى والثانية، مضيفًا بالقول: "سنواصل عملية البناء الصعب، حتى نصل إلى هدفنا".

جدير بالذكر أن مارسيلو بروزوفيتش، انضم إلى النصر في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر الإيطالي.

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