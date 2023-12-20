لويس كاسترو يحسمها .. حقيقة خطة كريستيانو رونالدو لتولي منصب قيادي كبير في النصر

هل يخطط كريستيانو رونالدو لتولي منصب قيادي كبير في النصر؟

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كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن حقيقة رغبة مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، في السيطرة على غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم، وتولي منصب قيادي أكبر في قلعة العالمي.

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رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقبل راتب إجمالي يُقدر بـ500 مليون يورو.

وقال كاسترو في تصريحات مع قناة "Sport TV"، ردًا على هذه المزاعم: "هذا ليس نقاشًا حتى.. رونالدو ليس ذلك الشخص، الذي يبحث عن تولي منصب قيادي".

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وشدد المدير الفني البرتغالي، على أن كريستيانو يؤدي دور القائد بشكل رائع، داخل غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ويحرص على نقل خبراته الكبيرة مع عالم الساحرة المستديرة، إلى زملائه.

وأضاف لويس كاسترو: "أنا أيضًا لست ذلك المدرب، الذي يفقد قيادة غرفة الملابس.. طوال مسيرتي المهنية، كنت أعرف ما هي التزاماتي اليومية".

وأكد كاسترو، على أنه سيرحل عن القيادة الفنية لنادي النصر، أو أي فريق آخر يدربه؛ عندما يجد نفسه لا يستطيع التحكم في غرفة الملابس.

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