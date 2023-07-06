من هو لويس كاسترو مدرب النصر الجديد؟ وما راتبه؟

تفاصيل مثيرة في حياة ومسيرة لويس كاسترو

أخيرًا وبعد طول انتظار.. كشف نادي النصر، عن مدرب الفريق الأول لكرة القدم "الجديد"، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

النصر أعلن اليوم الخميس، التعاقد مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، والذي فسخ عقده منذ أيام قليلة، مع نادي بوتافوجو البرازيلي.

التعاقد مع كاسترو؛ جاء بتأييد كامل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، والذي أجرى - حسب التقارير العالمية - اتصالات معه؛ لإقناعه بقبول العرض.

من هو لويس كاسترو مدرب النصر الجديد؟

ولد في الثالث من سبتمبر 1961، في قرية موندريس في فيلا ريال بالبرتغال؛ حيث بدأ مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة، كلاعب في مركز الظهير الأيمن، عام 1976.

تعرض كاسترو في بداية مسيرته الكروية، لمرض "الفرفرية" أو ما يعرف بـ"التهاب الأوعية الدموية"، والتي كادت أن تودي بحياته، ما دفعه للابتعاد عن كرة القدم؛ لمدة 3 سنواتٍ كاملة.

مثّل كاسترو، العديد من الأندية البرتغالية؛ أبرزها فيتوريا جيماريش وأنياو ليريا، قبل الاعتزال نهائيًا في عام 1997.

ما هي الأندية التي دربها لويس كاسترو؟

دخل لويس كاسترو، عالم التدريب عام 1998؛ وكانت البداية مع ديبورتيفو أجويدا، ليتنقل بعدها بين العديد من الأندية المغمورة، حتى تعاقد مع العملاق البرتغالي بورتو في 2013.

في بورتو.. تولى المدير الفني البرتغالي، مسؤولية الفئات السنية، كما قاد الفريق الرديف "ب"، وعمل مدربًا مؤقتًا للفريق الأول؛ بعد استقالة باولو فونسيكا.

بورتو كان الانطلاقة الحقيقة لكاسترو، الذي قاد بعدها أندية ريو أفي وتشافيس وفيتوريا جيماريش في البرتغال، قبل الخروج لتدريب شاختار دونيتسك الأوكراني والدحيل القطري، وأخيرًا بوتافوجو البرازيلي.

ما هي البطولات التي حققها لويس كاسترو في مسيرته؟

حقق لويس كاسترو خلال مسيرته التدريبية - حتى الآن -، 4 بطولات مع أندية بورتو وشاختار والدحيل وبوتافوجو.

توّج مدرب النصر الجديد، بلقب الدوري البرتغالي "ب" مع رديف بورتو في 2015-2016، بالإضافة إلى الدوري الأوكراني مع شاختار في 2019-2020.

ومع الدحيل حقق كاسترو، لقب كأس أمير دولة قطر في 2021-2022، قبل أن يحرز بطولة "Taça Rio" مع بوتافوجو في 2023؛ وهي مسابقة سنوية في ريو دي جانيرو.

ما راتب لويس كاسترو مع النصر؟ وما تفاصيل العقد؟

وقع لويس كاسترو، على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2025.

لم يكشف النصر عن قيمة العقد؛ إلا أن المدير الفني البرتغالي، سيحصل على 6 ملايين يورو، في الموسم الرياضي الواحد؛ حسب المتداول في وسائل الإعلام.

كذلك.. قيل إن النصر، تحمل قيمة الشرط الجزائي في عقد كاسترو مع بوتافوجو، والذي يُقدر بـ2 مليون يورو.