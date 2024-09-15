"كنا نضرب بعضنا" .. لويس كاسترو يسخر من شجاره مع رونالدو ويرد على توقيع بيولي للنصر!

بعد غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة الشرطة العراقي..

وجه البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، ردًا ساخرًا على سؤال أحد الصحفيين، عن سبب غياب كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، عن رحلة العراق، في إطار الاستعداد لمواجهة الشرطة في دوري النخبة الآسيوية.

وأثار غياب الأسطورة البرتغالية رونالدو، صدمة كبرى لعشاق نادي الشرطة العراقي، حيث أعلن النصر عن إصابة كريستيانو بعدوى فيروسية، تمنعه من السفر مع بعثة الأصفر، بناءً على التقرير الطبي.

وتلقى كاسترو سؤالًا من أحد الصحفيين العراقيين، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة النصر والشرطة العراقي، بشأن ما إذا كان غياب رونالدو، يعود إلى خلاف بينهما، ليرد مدرب النصر قائلًا: "نعم هناك مشكلة، وكنا نضرب بعضنا"، ثم ضحك ساخرًا.

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من ناحية أخرى، علّق كاسترو على أنباء توقيع النصر مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، لقيادة الفريق خلفًا له، قائلًا إنه لم يتعرض للإقالة طوال مسيرته التدريبية، وأضاف أنه يضع كل تركيزه على مباراة الغد، فيما انتقد رؤية الجماهير التي باتت تحكم على العمل من خلال النتائج فقط، وفق ما نقله الإعلامي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي.

ووسط غياب كريستيانو رونالدو وإيمريك لابورت، يحل النصر ضيفًا على الشرطة العراقي، مساء الغد (الإثنين)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.