لويس كاسترو: هناك من يهينني مع سبق الإصرار والترصد!

البرتغالي يعرب من تمنيه العودة للعمل في الدوري البرازيلي يومًا ما..

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يبدو أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، عانى كثيرًا من "الإهانات" وهو ما دفعه للتحدث عن أكثر شيء يؤلمه.

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البرتغالي اختار الرحيل عن بوتافوجو البرازيلي، للتوجه لقيادة العالمي في بداية الموسم الجاري، وهو ما عرضه للكثير من الهجوم والاتهامات بالسعي وراء الأموال فقط.

واتخذ كاسترو فرصة حواره مع صحيفة "O Jogo" للتطرق لهذا الأمر، فقال: "طريقة تعبير الجماهير عن مشاعرها في الملعب أمر طبيعي للغاية، هذا الأمر لا يضر أبدًا، لكن ما يؤلمني هو أن يذهب أحدهم للملعب للإساءة لشخص آخر، فامتلاء المدرجات بالأشخاص الذي يوجهون عبارات غير لائقة تجاه المدرب لا يعد فقط أمرًا مهينًا، إنما هو مهين مع سبق الإصرار والترصد، ولا يغتفر".

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وأضاف: "في البرازيل مررت بأوقات كان من الأفضل لي أن أمكث في منزلي، لكن رغم ذلك لم يسبق لي أن تصرفت بطريقة سيئة تجاه مشجع، في الأخير أتفهم مشاعر الجماهير في الملعب".

لكن رغم ذلك، أبدى كاسترو رغبته في العودة للعمل في البرازيل من جديد: "لقد أحببت البرازيل حقًا وقد أعود يومًا ما، في الحقيقة أنا بالفعل أرغب في العودة يومًا ما، لدي ذكريات جيدة جدًا هناك عن كل شيء، وحتى بطولة الدوري فهي ذات قدرة تنافسية هائلة، وهناك فرق بطلة تنزل إلى الدرجة الأدنى، ولا يمكن اعتبار أي شيء أمرًا مفروغًا منه، فالمعركة على اللقب مستمرة حتى النهاية".

يذكر أن كاسترو قاد بوتافوجو لمدة عام واحد تقريبًا، خاض خلاله 81 مباراة، فاز في 41 منها، وتعادل في 15، وخسر 25، ولم يحقق أي بطولة.

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