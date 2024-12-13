"هناك اتفاق سري" .. وكيل لويس كاسترو يكشف حقيقة شكواه ضد النصر بسبب مستحقاته!

وكيل كاسترو يكشف عن حقيقة شكوى النصر

كشف أنطونيو تيشيرا وكيل أعمال لويس كاسترو المدير الفني السابق لنادي النصر، حقيقة الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية، بشأن تقديم المدرب لشكوى ضد العالمي للحصول على مستحقاته.

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وكانت صحيفة "UOL" قد أكدت على أن كاسترو ينتظر الحصول على الشرط الجزائي في عقده مع العالمي، والذي يصل قيمته إلى 7 ملايين يورو، وأنه قام بشكوى النصر للحصول عليه، لأنه إذا تولى تدريب فريق آخر فلن يحصل على الأموال.

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تيشيرا قال لصحيفة "الرياضية": "لا توجد أي قضايا مادية بين موكله والأصفر العاصمي، لأنه يوجد اتفاق بين النصر وكاسترو ينص على حصوله على مستحقاته المتبقية حتى النصف الأول من العام المقبل".

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وأضاف: "الأخبار التي تُشير إلى تقديم كاسترو لمستندات تقديم شكوى رسمية ضد النصر في (فيفا) بسبب عدم تسلمه مستحقاته غير صحيحة تمامًا".

وواصل: "وقعنا اتفاقية بين الطرفين، وهي سرية ولا يمكنني الإفصاح عنها بأي شكل، وجميع ما يُقال خلال الساعات الماضية غير دقيقة تمامًا".

وكان كاسترو قد تولى تدريب النصر حتى تمت إقالته في سبتمبر الماضي بسبب النتائج غير الجيدة، حيث قاد العالمي في 60 مباراة، فاز في 40 منهم وتعادل في 11، وخسر 9 مباريات، وتوج بكأس الملك سلمان للأندية العربية.