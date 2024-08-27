الصحفيون يعاقبون لويس كاسترو .. والبرتغالي يرد: اسألوا الإدارة عن التعاقدات وغياب العدالة سبب تعثرنا!

البرتغالي يتحدث في أغرب مؤتمر صحفي من الممكن أن يحضره!

كال البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، المديح لفريقه بعد الفوز أمام الفيحاء، مؤكدًا أنه انتصر عن جدارة واستحقاق.

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العالمي هزم البرتقالي برباعية مقابل هدف وحيد، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، بعدما كان قد تعثر في الجولة الأولى بالتعادل أمام الرائد (1-1).

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وفي ظل حالة الغضب من مستوى الفريق تحت قيادة البرتغالي، قاطع الصحفيون النصراويون مؤتمر المدرب عقب المباراة، إذ لم يحضر إلا اثنين فقط!

ومن ناحيته، قال كاسترو في المؤتمر الصحفي: "انتصرنا عن جدارة واستحقاق، نجحنا في خلق عديد الفرص وتحكمنا في المباراة كاملة، بعدما أضعنا ثلاث نقاط في الجولة الأولى بسبب غياب العدالة الكروية رغم قدرتنا على الفوز، لكن عندما حضرت العدالة الليلة، انتصرنا".

وبسؤاله عن عدم إبرام فريقه إلا صفقتين فقط في الميركاتو الصيفي الجاري بضم الحارس البرازيلي بينتو واللاعب المحلي سالم النجدي، علق: "هذا الملف من اختصاص الإدارة، لا يمكنني الحديث عن طلباتي، ما عليّ فقط أن أطالب اللاعبين بتحقيق الفوز!".

يذكر أن العالمي كان قد افتتح موسمه بالهزيمة أمام الهلال في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي برباعية مقابل هدف وحيد، وهو ما فتح باب الحديث عن احتمالية إقالة كاسترو خلال الفترة المقبلة.