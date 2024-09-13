لن أستسلم .. لويس كاسترو يرد على قلق جماهير النصر ويؤكد إصابة "الصفقة الجديدة"!

النصر ينجو من الخسارة أمام الأهلي بهدف في الدقيقة 90+8..

أكد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، أن الدوري لا يزال طويلًا، والتنافسية فيه ستكون عالية، ومن حق الجماهير النصراوية أن تشعر بالقلق، ولكن الفريق سيواصل القتال.

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النصر حقق التعادل الثاني على ملعبه في 3 مباريات، منذ انطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي، بعد اقتناص نقطة ثمينة أمام الأهلي، بنتيجة (1-1)، في الأول بارك، علمًا بأن كتيبة لويس كاسترو قد استهلت الموسم بالتعادل مع الرائد بنفس النتيجة، فيما حقق الأصفر فوزًا وحيدًا في الجولة الثانية، على حساب الفيحاء بنتيجة (4-1).

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وقال كاسترو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، "أشكر جماهير النصر لمساندتنا طوال المباراة، وأقول للاعبين الذي وضعوا ثقلهم الكبير في اللقاء، بأني حزين من التعادل، لأننا تفوقنا في المستوى وكنا قادرين على الخروج بالثلاث نقاط، أنا فخور بأدائهم".

وتابع "خسارة 4 نقاط على ملعبنا تقلق، ووجهة نظري أن الدوري الجديد سيشهد تنافسية عالية، ولكن لدي قناعة بأن النتائج هي التي تحكم، وكنا نستطيع الفوز في المباراتين، الدوري طويل".

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ووجه مدرب النصر رسالة صادمة إلى الجماهير، مؤكدًا أنه قرر استبدال المدافع الفرنسي محمد سيماكان، الذي خاض مباراته الأولى أمام الأهلي، بسبب الإصابة، فيما وصف سيماكان بأنه استطاع التأقلم سريعًا مع الفريق، ولذلك قرر الاستعانة به، في ظل استبعاد الثنائي الجديد ويسلي تيكسيرا وأنجيلو جابرييل.

وفي هذا السياق، وجه كاسترو ردًا على عدم المشاركة بالثنائي المواليد، قائلًا إن الفريق لا يستطيع اللعب سوى بـ8 أجانب، وهما لا يزالان بحاجة للوقت من أجل إثبات جدارتهما، كما نوه بأنه كان سيضع تاليسكا خارج القائمة، حال المشاركة بأحدهما في المباراة، فيما علّق على قانون الأجانب الثمانية في كل مباراة، بقوله "إذا تم أخذ رأيي فسأذكره لهم، ولكن ليس هنا، نحن نحترم القوانين".

ويحتل النصر المركز السادس في جدول دوري روشن السعودي، بعد مرور ثلاث جولات، برصيد 5 نقاط، موقعًا على فوز وتعادلين.