بعد خسارة السوبر .. تضارب بشأن إقالة لويس كاسترو من النصر بعد خسارة السوبر

هل يرحل كاسترو بعد خسارة السوبر؟

حدث تضارب في الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن الأخبار المتداولة حول مستقبل المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، بعد خسارة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وتلقى النصر هزيمة من الهلال برباعية مقابل هدف واحد، في نهائي كأس السوبر، ليتوج الزعيم باللقب.

وأشارت صحيفة "اليوم" إلى أن إدارة النصر قررت إقالة لويس كاسترو بعد خسارة كأس السوبر السعودي على يد الهلال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن إبراهيم المهيدب رئيس النصر، تكفل بعقد مدرب جديد، بعد إصرار جويدو فينجا على عدم تحمل النادي مسؤولية إقالة كاسترو.

من جانبه نفى الإعلامي النصراوي عبد العزيز العصيمي أنباء إقالة كاسترو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث غرد قائلًا: "لم تتم أي إقالة حتى الآن للسيد كاسترو".