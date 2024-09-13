لويس كاسترو يستبعد الثنائي البرازيلي من قائمة النصر في الكلاسيكو

تأجيل الظهور الأول للاعبين

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، قائمة الأجانب لتمثيل العالمي خلال مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفًا على النصر، مساء اليوم الجمعة في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

وقرر المدرب البرتغالي استبعاد الثنائي البرازيلي ويسلي جاسوفا وأنجيلو جابرييل من قائمة الأجانب في مباراة النصر والتي ضمت 8 لاعبين، وهم: "كريستيانو رونالدو، أوتافيو، أندرسون تاليسكا، بينتو، محمد سيماكان، مارسيلو بروزوفيتش، ساديو ماني".

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وكان أنجيلو قد انضم للنصر في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي قادمًا من تشيلسي، وانضم إلى تدريبات الفريق، لكن كاسترو قرر عدم الاستعانة به في الكلاسيكو والاستمرار في تأهيله للمشاركة بالمباريات المقبلة.

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ويدخل الفريقان اللقاء بحثًا عن فوز يبقيهما بالقرب من الصدارة، حيث يحل النصر في المركز الخامس برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن أصحاب الصدارة الهلال، القادسية، الاتحاد والاتفاق.في المقابل، يحل الأهلي ثامنًا برصيد 3 نقاط من فوز على العروبة وخسارة أمام الفتح.