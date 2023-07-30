لويس سواريز يؤكد الأخبار: هذا هو حلمي المشترك مع ميسي

الأوروجوياني لويس سواريز يتحدث عن مستقبله.

أكد لويس سواريز لاعب جريميو البرازيلي أنه سيحاول أن ينهي مسيرته الكروية في نفس الفريق الذي يتواجد فيه صديقه ليونيل ميسي.

وقال سواريز لصحيفة "آس" مؤكدًا الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى الدوري الأمريكي بنهاية العام الجاري: "مع ميسي، لدينا حلم مشترك، وهو الاعتزال سويًا".

وأكمل عن منتخب بلاده وتمثيله من جديد: "بيلسا لم يتحدث معي، وهو ليس في حاجة لتقديم أي أعذار، لو قام بطلبي سأتواجد بالطبع".

وأردف عن مدى قدرته على إفادة المنتخب الأوروجوياني: "لا يزال لدي القدرة على ذلك، أنا في المستوى الذي يسمح لي بالمساهمة مع الفريق".

جدير بالذكر أن سواريز نفسه كان قد خرج في تصريحات بالأمس وأكد خلالها أنه لن يستطيع أن يكمل مع جريميو لما بعد العام الجاري بسبب حالته البدنية.