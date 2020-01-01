لويس سواريز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم

لطالما أردت تقليدك..

كشف لويس سواريز، لاعب برشلونة، عن أن الأسطورة الأرجنتينية جابرييل باتيستوتا كان دائمًا هو مثله الأعلى في عالم كرة القدم منذ الطفولة.

ويمتلك باتيستوتا مسيرة كبيرة في الساحرة المستديرة وخصوصًا في إيطاليا، حيث تألق وصال وجال رفقة فيورنتينا وروما وأنهى مسيرته في 2005 بنادي العربي القطري.

أحرز الأرجنتيني في مسيرته كلاعب ما تخطى حاجز الـ200 هدفًا منهم 183 في الدوري الإيطالي، لكن الإصابات كانت أكبر معوق له لدرجة أنه طالب الطبيب بقطع رجله للإنهاء على آلامه.

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بدوره، وجه سواريز كلمة لباتيستوتا وقال "أود أن أخبرك أنك كنت قدوة بالنسبة لي مذ كنت صبيًا، فبالنسبة لكرة القدم، كنت أنت أعظم شيء رأيته.".

كما أضاف "امتلكت قوة رائعة مع القدرة على تسجيل الأهداف من كل الأنواع. حاولت تقليدك كثيرًا منذ الطفولة، لذلك أنا معجب كثيرًا بك.".

"أنت مثل أعلى بالنسبة لي وأود أن أكون قادرًا على مقابلتك والتحدث معك عن كرة القدم عندما تمر أزمة فيروس كورونا الحالية."

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في الوقت ذاته، رد باتيستوتا على حديث الدولي الأوروجوياني من خلال إنستجرام، فقال مازحًا "هل قال أنه أراد تقليدي؟.".

"لقد سارت الأمور بشكلٍ جيد للغاية بالنسبة له، قال لي دائمًا أنني مثله الأعلى وعلاوة على ذلك دعوته مرارًا للشواء ولكنه لا يريد أن يأتي. سيكون هناك وقت للانضمام لي، لويس."

يذكر أن سواريز قد أصيب في منتصف الموسم الحالي واضطر للخضوع لعملية جراحية، ومن المتوقع أن يقود هجوم برشلونة بمجرد عودة النشاط المتوقعة في شهر يونيو المقبل.