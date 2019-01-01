لويس سواريز: من الذي لا يريد الاستمتاع بلاعبين مثل نيمار؟

مهاجم برشلونة مرحب تمامًا بعودة البرازيلي لملعب كامب نو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد لويس سواريز كثيرًا بزميله السابق في برشلونة "نيمار" مرحبًا جدًا بعودته لملعب كامب نو بعد عامين من اللعب بقميص باريس سان جيرمان.

وتحوم الشكوك حول مستقبل صاحب الـ27 عامًا، إذ تتحدث العديد من التقارير حول رغبته العودة لفريقه السابق، وقد فتح النادي الفرنسي أبوابه لرحيل أي لاعب يرغب بذلك ويُمانع النظام الجديد الذي سيُتبع خلال المواسم القادمة.

موقع جلوبو البرازيلي تحدث عن عرض تستعد إدارة البارسا لتقديمه لاستعادة نيمار، ويشمل 100 مليون يورو ولاعبين آخرين للوصول للمبلغ المطلوب من جانب بي إس جي.

سواريز المتواجد حاليًا مع منتخب أوروجواي المشارك ببطولة كوبا أمريكا والتي يغيب عنها نيمار للإصابة سُئل عن عودة زميله السابق، فأجاب "لقد كان لي الشرف بقضاء أحد أفضل سنوات حياتي كلاعب كرة قدم في برشلونة بجانب أفضل لاعب في العالم، ميسي، وثاني أفضل لاعب في العالم، نيمار".

تيتي ينصح نيمار باللعب في المكان الذي يجد به سعادته

"بالنسبة لي، الفوز بالثلاثية كان أحد أفضل اللحظات التي عشتها في حياتي. من الذي لا يريد الاستمتاع بلاعبين مثل نيمار؟ لكن الأمر يعود لباريس سان جيرمان، وتلك أشياء يتم الحديث عنها دومًا خلال سوق الانتقالات".

من جانبه، أبدى آرتورو فيدال لاعب منتخب تشيلي ترحيبه كذلك بعودة نيمار للبارسا رغم أنه لم يلعب معه، إذ قال "عودة نيمار للبارسا ستكون رائعة. لقد فاز بكل شيء والجميع يحب تواجده هنا".

يُذكر أن أوروجواي افتتحت مشوارها في كوبا أمريكا بالفوز على الإكوادور 4-0، وبنفس النتيجة هزمت تشيلي منتخب اليابان.