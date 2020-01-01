لويس سواريز: برشلونة لن يحقق أي لقب في الموسم

يعيش باللقطات الخاصة من النجوم فقط..

يؤمن لويس سواريز، أسطورة برشلونة السابقة، أن البرسا الحالي لن يستطيع تحقيق أي بطولات محلية أو أوروبية هذا الموسم.

لويس سواريز ميرامونتيس هو واحد من أساطير كرة القدم الإسبانية، وقد نشط في برشلونة في خمسينيات القرن الماضي.

سواريز في تصريحات إعلامية عبّر عن امتعاضه من الصورة التي ظهر بها العملاق الكتلاني خلال مباراة خيتافي، واعتبر أن الاستمرار هكذا سيدمر مساعي التتويج بأي بطولة هذا الموسم.

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صاحب الـ84 عامًا قال "هذا الفريق ليس له أقدام أو رؤوس، لا يمتلك قلبًا أو عدوانية، ليس لديه شيء باستثناء اللقظات الاستثنائية من لاعبيه العظام.".

كما أضاف "يجب أن أقول هذا بوضوح، هذا ما أشعر به كثيرًا، هذا الفريق لن يحقق شيئًا هذا العام، هذا هو شعوري الواضح حقًا.".

وأتم "إذا استمر الأمر على هذا المنوال ولم يحدث تغييرًا جذريًا، فستقول لي في نهاية الموسم أنني كنت على حق ودراية بما سيحدث جيدًا.".

يذكر أن برشلونة قد أقال مدربه إرنستو فالفيردي الشهر الماضي وحلّ محله كيكي سيتين، لكن يظل الأداء عليه علامات استفهام كبيرة حتى الآن.

كما تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني مع وجوده في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نابولي، ولكنه خرج من كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بلباو بربع النهائي.