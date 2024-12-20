ديكو معجب بقدراته .. نجم ليفربول يفضل الانتقال لبرشلونة على التجديد للريدز

الأسابيع القليلة القادمة ستكون حاسمة

عاد لويس دياز جناح ليفربول إلى الواجهة مرة أخرى في وسائل الإعلام، وذلك بالحديث عن إمكانية انتقاله إلى صفوف برشلونة الصيف القادم.

عقد لويز الحالي مع الريدز ينتهي في يونيو 2027، ولم يوقع على عقد جديد، وسط انشغال النادي بالتجديد للثلاثي محمد صلاح وترنت آرنولد وفيرجيل فان دايك، قبل انتهاء عقودهم في يونيو القادم، لتفادي رحيلهم بالمجان دون أي مقابل.

شبكة "أنتينا 2" قالت إن الجناح الكولومبي يعتبر الانضمام لبرشلونة بمثابة الأولوية له، ويفضل هذا الخيار على التجديد لليفربول، وذلك لرغبته الشديدة في الانتقال للنادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي سياق متصل أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن قيمة اللاعب تبلغ حوالي 80 مليون يورو، وهو سعر بعيد تمامًا عن إمكانيات برشلونة، ولكن ديكو المدير الرياضي للنادي لا يستبعد إمكانية التحرك نحو الدولي الكولومبي، لإعجابه بقدراته ومرونته في اللعب بالعديد من المراكز الهجومية المختلفة.

ولا يعتبر برشلونة هو الطرف الوحيد المهتم بدياز، هناك أيضًا باريس سان جيرمان وميلان، لذلك الأسابيع القليلة القادمة ستكون حاسمة للغاية، وسيحاول ليفربول بذل كل ما لديه من مجهود لإقناعه بالبقاء ونسيان فكرة الانتقال إلى كتالونيا.

جدير بالذكر أن صاحب الـ27 سنة يعيش فترة مميزة مع الريدز هذا الموسم تحت قيادة المدرب آرني سلوت، بتسجيله 9 أهداف وصناعة 3 في 22 مباراة بكل البطولات.