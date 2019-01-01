بعد الاستغناء عنه | ماذا قدم لويس خمينيز مع الاتحاد؟

تعرض اللاعب طوال الفترة الماضية لحالة نقد كبيرة

ماجد جزر فيسبوك تويتر

تلقت جماهير نادي الاتحاد السعودي مفاجأة حينما أعلنت إدارة العميد برئاسة إنمار الحائلي صباح اليوم إنهاء عقد اللاعب الفلسطيني الأصل التشيلي الجنسية لويس خمينيز بشكل مفاجيء.

وقال الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي إنهاء التعقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم لويس خمينيز".

وتعرض اللاعب طوال الفترة الماضية لحالة نقد كبيرة من جماهير النادي بسبب سوء المستوى الفني الذي قدمه اللاعب منذ قدومه.

وكان الاتحاد قد سقط أمام الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لتنتهي مغامرة الفريق.

بعد الاخفاق الآسيوي | إدارة الاتحاد تُنهي عقد لويس خمينيز

الغريب أن قرار رحيل اللاعب جاء سريعًا، حيث كان قد انضم للفريق في شهر يوليو الماضي برغبة من المدير الفني التشيلي لويس سييرا.

و لعب خيمينيز مع نادي الاتحاد، 6 مباريات فقط، بواقع 2 في الدوري السعودي للمحترفين، و4 في دوري أبطال آسيا، اكتفى خلالها بصناعة هدف وحيد، كما سجل هدف في مرماه خلال مواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني.

وبعد قرار رحيل اللاعب نستعرض لكم أبرز ما قدمه خمينيز مع الاتحاد :