لويس إنريكي يكشف خطأ إدارة برشلونة الفادح مع تشافي!

إدارة برشلونة أقالت تشافي بشكل رسمي صباح اليوم...

كشف لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن خطأ إدارة برشلونة، في التعامل مع تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق الذي تمت إقالته صباح اليوم.

وكان نادي برشلونة، قد أعلن صباح اليوم الجمعة إقالة المدرب تشافي، بعد نهاية الموسم الحالي، ووجه له الشكر على فترته في النادي كلاعب ومدرب.

وقال إنريكي في تصريحات صحفية، حول إقالة تشافي: "في نهاية مباراتنا أمام برشلونة، في دوري أبطال أوروبا، قلت إنني أرغب في بقاء تشافي مع برشلونة، لا أعتقد أنه كان يجب أن يرحل".

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وقررت إدارة برشلونة، إقالة تشافي بعد تراجعه عن الاستقالة، بسبب تصريحات سابقة له والتي أشار فيها إلى أن وضع الفريق الكتالوني الاقتصادي، يجعل من الصعب المنافسة مع الأندية الكبرى على البطولات في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن مباراة تشافي الأخيرة مع برشلونة، ستكون مساء الأحد أمام إشبيلية، في ختام مباريات الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.