لويس إنريكي يرد على إهانة مبابي: أنا سعيد للغاية!

المدرب الإسباني يعرف كيف يتفادى الجدل!

رد لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان على إهانة النجم الفرنسي كيليان مبابي له بعدما أخرجه في مباراة مارسيليا الأخيرة بالدوري.

جاء هذا في مؤتمر صحفي للمدرب الأسبق لبرشلونة، حيث أكد إنريكي أنه سعيد للغاية بما يقدمه كافة عناصر فريقه بما فيهم كيليان مبابي.

وقال إنريكي: "المثير للفضول هنا هو من أخرج تلك الكذبة؟ أحدهم اخترع كذبة ثم بدأت التكهنات تأتي من كل مكان".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "بعد المباراة كنت مرهقًا وقليل الطاقة وفي حاجة إلى بعض السلام، أنا أقوم بعملي على أكمل وجه، وسعيد بكل عناصر فريقي بما فيهم مبابي الذي لطالما تصرف بشكل لائق".

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جدير بالذكر أن مبابي كان قد أبدى امتعاضًا عند خروجه من أرض الملعب وأكدت تقارير عديدة أن اللاعب تمتم بسباب للمدير الفني قال له فيه: "ابن عاهرة".