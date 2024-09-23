"زوجتي عانت كثيرًا!" .. لويس إنريكي: مواجهة برشلونة فظيعة وانتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد "عار"

لويس إنريكي يحقق نتائج رائعة مع الفريق الباريسي..

تحدث الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مواجهة فريقه الكتالوني السابق برشلونة، خلال الموسم الرياضي الماضي.

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باريس سان جيرمان بقيادة إنريكي، أخرج برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؛ بعد الخسارة (2-3) في فرنسا، ثم الفوز على الأراضي الإسبانية، بأربعة أهداف مقابل واحد.

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وعن ذلك يقول إنريكي في مقابلة مع "موفيستار": "مواجهة برشلونة كانت تجربة فظيعة حقًا.. أشعر بالأسف، لقد اختلطت مشاعري بشكل كبير".

وأشار المدير الفني الإسباني إلى أنه كان سعيدًا بالعودة إلى وطنه مجددًا، ولكنه حزن لمواجهة النادي الذي قدم له الكثير كـ"لاعب ومدرب"، مشددًا على أن تجربة اللعب ضد برشلونة، لم تكن صعبة بالنسبة له فقط؛ بل لزوجته وأطفاله، الذين عانوا كثيرًا بسبب هذا الأمر.

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وأعرب إنريكي عن أمنيته بعدم مواجهة الفريق الكتالوني مجددًا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ قائلًا: "لا أستطيع تخيل خوض مباراة نهائية ضد برشلونة، سيكون الأمر أشبه بالكارثة".

وعلى جانب آخر.. أشاد إنريكي بالمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان "المنتقل" في صيف العام الحالي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

ووصف مدرب الفريق الباريسي، مبابي بـ"اللاعب الإعجوبة" و"الشخص الحنون"، لافتًا إلى أنه من الصعب أن يحصل أي مدير فني، على شخص مثله في فريقه.

واختتم لويس إنريكي تصريحاته، بالتعليق على انتقال كيليان مبابي البالغ من العمر 25 سنة، إلى صفوف نادي ريال مدريد؛ بالقول: "يا له من عار".