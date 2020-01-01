لويس إنريكي: هذا هو المنتخب الإسباني الحقيقي

وددت ضمهم جميعًا للمنتخب..

أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن فخره واعتزازه بكل من يضحي بنفسه من أجل مواجهة فيروس كورونا، واعتبر أن أولئك هم المنتخب الحقيقي للبلاد.

إسبانيا هي ثاني أكثر دول العالم حاليًا من ناحية عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، وقد تم إيقاف النشاط الرياضي إلى أجل غير مسمى.

إنريكي في تصريحات له قال عن الأطباء ومن يواجهون أزمة كورونا "إذا استطعت اختيارهم فسأحتفظ بهم جميعًا، هذا هو المنتخب الوطني وأفضل اللاعبين يلعبون هنا، نحن لدينا الكثير منهم.".

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كما أضاف "سنفوز، لقد فعلناها في العديد من الأزمات الأخرى من قبل، لم نتوقف عن التصفيق لبعضنا البعض، فلنفعل نفس الشيء معهم الآن، لا نتوقف عن دعمهم أبدًا.".

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"الأطباء والشرطة والجيش وغيرهم يقاتلون، يقاتلون بمعنى الكلمة، ويقاتلون ضد منافس غير معروف وغير مؤكد وهذا ما يجعلهم عظماء حقًا."

وأتم "من المؤكد أن لو واجه كبار السن هنا نفس الشيء في عصرهم لتفوقوا عليه، إنه جيل من العظماء، هذه المرة يجب أن نحارب من أجلهم، هذا ليس وقت الاستسلام ولا تعرف إسبانيا معناه.".

يذكر أن نشاط كرة القدم متوقف في إسبانيا حتى إشعار آخر وسط تأكيدات من الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا على أن البطولات ستستأنف مرة أخرى بمجرد الوصول إلى مرحلة الأمان.