المدرب الإسباني يورط نفسه في معلومة خاطئة

أثار الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، جدلًا واسعًا بتصريحاته عن رفضه شرب الحليب أو وضعه في القهوة، حيث وصفه بأنه "سم للفئران".

وظهر إنريكي في أحد فصول الفيلم الوثائقي بعنوان "ليس لديك أي فكرة" داخل مطبخ منزله، وهو يقول: "نحن لا نضع الحليب داخل القهوة في منزلنا، منذ متى يشرب الحيوان المفطوم الحليب؟".

وأضاف: "القهوة تشرب بدون حليب، لدي هذا الحليب فقط من أجل الضيوف، هذا أشبه بسم الفئران، ماذا تعتقد إن ضفته للقهوة .. هل ستحصل على كابتشينو روما؟!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، استعانت شبكة "ريليفو" برأي اثنين من خبراء التغذية حول تصريح مدرب باريس سان جيرمان، حيث قالت باربرا سانشيز، أخصائية التغذية الرياضية: "البشر هم الحيوانات الوحيدة التي تتعثر مرتين على نفس الحجر، وقد قيل هذا منذ 20 عامًا، لكنه ليس صحيحًا".

وأضافت: "الحيوان المفطوم لا يشرب الحليب؟ من قال ذلك، إذا أعطيت الحليب لكلب أو قطة، فإنه يشربه. ما يحدث هو أننا نضعه في عبوة رباعية، ونحتفظ به وذلك لأننا قادرون على معالجته"

وتقول باربرا عن لويس إنريكي: "إنه شخص يستمع إليه الكثير من الناس وعليه أن يكون حذرًا في الرسائل التي يرسلها".

واتفق معها أنطونيو باليستيروس، رئيس خدمات التغذية في ريال بيتيس، قائلًا: "إنها حجة ضعيفة للغاية. لأن البشر هم أيضًا الحيوانات الوحيدة التي تستخدم آيفون، وتقود سيارة، كما تعلمون؟ من الواضح أن البشر حيوانات متطورة وتقوم بأشياء أخرى".

وأشار الخبير إلى خطورة تصريح لويس إنريكي: "أعتقد أنه يجب أن يتحدث عن كرة القدم فقط. من الخطير جدًا أن يتحدث محترف غير مكرس لهذه المهنة المحددة عن قضايا لا يعرفها، في الأساس".

وختم: "بالنسبة لشخص ما أن يتحدث بصوت عالٍ عن نصائح صحية، في هذه الحالة عن التغذية، دون التحقق من المعلومات، يبدو لي أنه أمر محفوف بالمخاطر على الأقل. قبل كل شيء، لأنه إذا كان ما يقوله صحيحًا، حسنًا، لكن الرسالة التي يرسلها ليست صحيحة".