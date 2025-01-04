ليس نابولي أو يوفنتوس .. الكشف عن وجهة لويز فيليبي المقبلة بعد "إزالة" اسم الاتحاد!

لويز فيليبي ينهي مسيرته مع الاتحاد..

يستعد البرازيلي لويز فيليبي، مدافع فريق الكرة بنادي الاتحاد، صاحب الأصول الإيطالية، لتجربة جديدة في مسيرته، تمهيدًا للرحيل بشكل رسمي عن العميد، في فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

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وارتبط اسم فيليبي برغبة ناديي نابولي ويوفنتوس الإيطاليين في التعاقد معه، ناهيك عن أندية برازيلية أخرى، وذلك بعدما قررت إدارة الاتحاد، استبعاد المدافع من قائمة الفريق في المسابقات المحلية، إثر إصابته في بداية الموسم.

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وذكرت قناة RMC Sport، أن لويز فيليبي في طريقه إلى أولمبيك مارسيليا، بعدما أصبح لاعبًا حرًا من أي عقود، وسيوقع عقدًا لمدة 18 شهرًا مع النادي الفرنسي، ويُتوقع أن يصل إلى مارسيليا يوم الإثنين.

وأزال لويز فيليبي، اسم نادي الاتحاد، من سيرته الذاتية على حسابه بموقع "إنستجرام"، فيما ذكر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، بأن فيليبي يحق له تقديم شكوى ضد العميد أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حال فشل الإدارة في التوصل لاتفاق ودي معه لفسخ العقد بالتراضي.

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وانتقل لويز فيليبي إلى صفوف الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من ريال بيتيس الإسباني، بعقد حتى يونيو 2026، وشارك اللاعب في 28 مباراة بقميص النمور، كما شارك في مباراة الجولة الأولى من دوري روشن، هذا الموسم، أمام الخلود، قبل أن يتعرض للإصابة التي دفعت الإدارة الاتحادية لاستبعاده من قائمة أجانب العميد في المسابقات المحلية.