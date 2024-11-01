مثل لويز فيليبي .. عبدالله فلاته: لاعب أجنبي في الاتحاد يعاني من "إصابة مزمنة"!

ماذا يحدث في الاتحاد؟

أثار الناقد الرياضي عبدالله فلاته، لقطة جدلية، بالحديث عن معاناة أحد لاعبي فريق الكرة بنادي الاتحاد، من الأجانب، من إصابة مزمنة، على غرار المدافع الإيطالي لويز فيليبي.

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وأشارت تقارير مؤخرًا، إلى غضب لويز فيليبي من قرار الإدارة الاتحادية بإسقاط اسمه من القائمة المحلية، للموسم الرياضي 2024-2025، على خلفية صفقات العميد في الميركاتو الصيفي، وتعرض الإيطالي لإصابة، أثناء مشاركته في مباراة الجولة الأولى أمام الخلود، في دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال فلاته، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن لويز فيليبي يعاني من إصابة مُزمنة، وليس هو فقط، مؤكدًا أن المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، القادم حديثًا في الانتقالات الصيفية، يعاني أيضًا من نفس مشكلة فيليبي.

وانتقل دانيلو بيريرا إلى صفوف الاتحاد، في سبتمبر الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد حتى صيف 2026، وخاض اللاعب مباراتين فقط في دوري روشن - حتى الآن - مع العميد، أمام الوحدة بالجولة الثالثة، ثم لقاء الهلال في الجولة الرابعة، والذي تعرض فيه لإصابة غيبته عن مباريات الاتحاد.

وبالعودة إلى ملف لويز فيليبي، فإن المدافع الإيطالي يمتلك الحق في تصعيد أزمته مع الاتحاد إلى الفيفا، حال فشل الإدارة في التوصل لاتفاق ودي مع اللاعب لفسخ عقده بالتراضي، وفق ما أوضح القانوني الرياضي أحمد الشيخي.

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ويحتل الاتحاد وصافة جدول دوري روشن، برصيد 24 نقطة، بعد فوزه المثير على الأهلي بنتيجة (1-0)، على ملعب الجوهرة المشعة، في ديربي جدة، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.