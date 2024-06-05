لونين: كلما فكرت في كورتوا ازداد حزني .. ورسالة الطيار أخجلتني

حارس الملكي يروي كواليس استبعاده من نهائي الأبطال

أعرب الأوكراني آندري لونين، لاعب ريال مدريد، عن سعادته بالمساهمة في تتويج النادي الملكي بدوري أبطال أوروبا.

وقال لونين في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "إنه شعور جميل أن أرى الناس يرسلون لي رسائل لطيفة، لقد سعدت كثيرًا بالفوز بدوري الأبطال، وكان اللقب الثاني أفضل بكثير من الأول لأنن ساهمت فيه بشكل مؤثر".

وأضاف: "في طريقي إلى لندن أرسل لي الطيار رسالة خاصة، قائلًا إنه بدوني لن نكون في النهائي. كنت نائمًا، لكنه أيقظني (يضحك). لقد بدأت أشعر بالخجل".

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وتابع لونين: "هل تحدثنا عن اليورو في ريال مدريد؟ ركزنا على المباراة النهائية. تحدثت مع توني كروس لبضع دقائق وأخبرني أنه لن يكون أمرًا سيئًا أن نلتقي ونأمل أن يكون ذلك في نهائي كأس الأمم الأوروبية".

وكشف الحارس الأوكراني عن كواليس استبعاده من المباراة النهائية لدوري الأبطال، قائلًا: "لقد أجروا اختبار الفيروس، وأظهر أنني مصاب بفيروس، ليس لدي أي فكرة عنه، لكنهم أخبروني أنه معدٍ قليلاً ولا أستطيع التدرب مع الفريق".

واستمر: "‏كيف كان شعورك عندما علمت أن كورتوا سيبدأ؟ لا أعلم، بالطبع لم أشعر بالارتياح. لكنني لم أفكر في الأمر كثيرًا، فكلما فكرت فيه أكثر كلما زاد حزني. لقد ساعدتني عائلتي وطفلي وزوجتي بالإضافة إلى أنني كنت أعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وكنت طريح الفراش".‏

وختم لونين: "عندما انطلقت صافرة نهاية مباراة دورتموند، كان الجميع سعداء. بالطبع كنت أرغب في اللعب، لكن كان لا يزال من المهم بالنسبة لي أن أكون هناك وأن أتمكن من الاحتفال باللقب. وفي النهاية كان كل شيء جيدًا".