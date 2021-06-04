لونجليه يبشّر جماهير برشلونة: سأبقى معكم وميسي قد يرحل!

كليمون لونجليه لاعب برشلونة يؤكد استمراره..

أكد كليمون لونجليه نجم دفاع نادي برشلونة على استمراره مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل بعد موسم أقل من المتوسط وتوقعات برحيله في نهاية العام، ومثيرًا الشكوك حول مستقبل نجم الفريق ليونيل ميسي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية منذ أيام عن عدة أسماء قد حضرها كومان من أجل الرحيل عن صفوف برشلونة خلال الأسابيع المقبلة، كان من بينها لونجليه.

ولكن على عكس ذلك، خرج المدافع الفرنسي ليتحدث بثقة كبيرة عن استمراره في صفوف الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل وأنه لن يرحل هذا الصيف.

وقال لونجليه: "لا أرى نفسي مغادرًا للفريق هذا الصيف، إذا كان هناك بعض الركود فسيتم التحسن مستقبلًا، ولكن سأكون في برشلونة الموسم المقبل".

وأضاف: "أشعر أنني أكثر جاهزية لمساعدة الفريق بعد مرور عامين لي هنا، وأصبحت أتعامل مع حقيقة كوني في برشلونة بشكل أفضل، لكن في النهاية المدير الفني هو من يختار التشكيل".

وأكمل: "كومان؟ لقد قام بعمل جيد في عامه الأول، صحيح أننا عانينا في بعض الفترات من النتائج السلبية، ولكن كانت لدينا فترات أخرى تتميز بجودة اللعب والانتصارات والصورة الإيجابية".

وحول ميسي قال: "لقد تعاقد برشلونة مع إريك جارسيا وسيرخيو أجويرو، ميسي؟ لا أعرف هل سألعب معه في الموسم المقبل أم لا، ولكنني أتمنى أن يحدث ذلك بكل تأكيد".

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جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أنهى الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ سنوات ولم يحقق سوى كأس ملك إسبانيا.