"لولا ميندي وفيرمينو لكان الأهلي يتصدر دوري روشن ولم يُقصى من الكأس"

رسالة تحذيرية إلى جماهير الأهلي!

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حالة من عدم الرضا تُسيطر على جماهير النادي الأهلي، بشأن ما يقدمه فريقهم في الموسم الحالي 2023-2024، بعدما ابتعد الفريق عن صدارة دوري روشن، وتوديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة، متأخرًا عن الهلال المتصدر بفارق 9 نقاط، والنصر صاحب المركز الثاني بـ5 نقاط.

وقال الإعلامي دباس الدوسري عبر برنامج "الديوانية": "لو كان الأهلي يمتلك حارس مرمى غير السنغالي إدوارد ميندي، ومهاجم غير البرازيلي روبرتو فيرمينو، لكان وضعه مختلفًا الآن".

وأضاف الدوسري: "الأهلي كان سيكون متصدرًا لدوري روشن السعودي، وأيضًا مازال ينافس في كأس خادم الحرمين الشريفين، ولم يتم إقصاؤه من فريق مطرود منه لاعبين وهو أبها".

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واختتم الدوسري تصريحاته قائلًا: "يجب على جماهير الأهلي أن تحذر ممن يقومون بتقليل طموحاتهم، ويُطبق عليهم مقولة الفريق الصاعد من دوري يلو".

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