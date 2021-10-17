"لولا سداد الهلال لديونهم لفضحوه في المطارات"

من الذي يقصده الروقي؟

نشر الإعلامي الرياضي عيسى الروقي، تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن جماهير أحد الأندية التي كانت تشجع الفرق التي كانت تواجه الهلال في البطولات الخارجية.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على برسبوليس بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، التي أقيمت أمس السبت.

الروقي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "من فوائد سداد ديونهم بـ417 مليون في 2018 ودعمهم في صفقات 2019 و 2020، أقول من فوائد هذا أنهم صاروا ما يفضحونا بتشجيع الأندية الخارجية ضد الهلال".

الإعلامي الرياضي تابع: "كانوا فضيحة في المطارات علينا، عار استقبال خصوم الهلال وممارسة الشحدة لهم بهزيمة الهلال، سجل التاريخ وسيبقى عارًا لا يُمحى".

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عيسى الروقي يشير إلى جماهير أحد الأندية، التي كانت دائمًا ما تحرص على استقبال خصوم الهلال بالبطولات الخارجية، وتطالبهم بتحقيق الفوز على الزعيم.

ومن المقرر أن يواجه الهلال غريمه النصر مساء يوم الثلاثاء القادم، في دور النصف نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.