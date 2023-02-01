لولاية ثالثة .. الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسًا للاتحاد الآسيوي بالتزكية

الاتحاد الآسيوي يعلن عن مجلسه الجديد

أعلن الاتحاد الآسيوي عن تزكية البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ولاية ثالثة حتى 2023، كما تم انتخاب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن عضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي وعضوية الاتحاد الدولي "الفيفا".

كما أعلن عن تزكية البوتاني يوجين تسيتشوب لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة "جنوب آسيا"، وتزكية اللبناني هاشم حيدر لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة "غرب آسيا" واو زاو من ميانمار لمنصب نائب رئيس الاتحاد عن منطقة (آسيان) وأخيرًا جانباتار امجالانباتار من منغوليا لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي عن منطقة (شرق آسيا).

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم عقب إعلان فوزه: "أشكركم على ثقتكم وأبارك لمن فاز في التصويت في الترشيحات وأقدر شعور من لم يحالفهم التوفيق".

وأضاف: "آسيا أثبتت حضورها على المستوى العالمي من خلال تنظيم كأس العالم 2022 في قطر وكذلك إقامة بطولة العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا في وقتٍ لاحق من هذا العام".

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "حققت قطر نجاحًا كبيرًا في تنظيم مونديال 2022 وحققت المنتخبات العربية والآسيوية انتصارات مبهرة، كان من الرائع مشاهدة السعودية تفوز على الأرجنتين".

وعلى الهامش تم الإعلان عن تعليق عضوية الاتحاد السيرلانكي لكرة القدم من الاتحاد الآسيوي.