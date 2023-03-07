لوك شاو يلوم "رضا" نجوم مانشستر يونايتد على الخسارة المذلة أمام ليفربول!

نجم مانشستر يونايتد يعتذر إلى الجماهير بعد الخسارة المذلة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي..

يرى لوك شاو مدافع نادي مانشستر يونايتد أن فوز الفريق بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كاراباو كاب" جعل الفريق يشعر بالرضا عن نفسه، وأن الخسارة المذلة أمام ليفربول في قمة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي يجب ألا تخرج الفريق عن مساره.

مانشستر يونايتد سقط على ملعب "أنفيلد" بنتيجة 7-0، في خسارة هي الأكبر للشياطين الحمر في تاريخ الدوري الإنجليزي.

شاو لم ينتقد زملائه في مانشستر يونايتد، وادعى أن الفريق قد حاد عن الهدف الرئيسي منذ الفوز على نيوكاسل في نهائي كأس كاراباو، منذ ذلك الحين عندما أجبروا على العودة من الخلف للفوز على وست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل انفجار قنبلة ليفربول.

شاو تحدث عن وضعية الفريق في تصريحات نقلتها صحيفة "The Telegraph" الإنجليزية قائلًا: "معاييرنا تراجعت بشكل واضح منذ أن فزنا باللقب وفي المباراتين الماضيتين، لم نكن أنفسنا، لم نظهر أي شخصية، ولا عقلية، نحتاج إلى أن نكون أفضل".

وأضاف: "لقد أظهر في الشوط الأول أنه إذا توقفت عن العمل للحظة واحدة، فستتعرض للعقاب، في الشوط الثاني توقفنا عن اللعب طوال الشوط وليس فقط للحظات".

وأردف: "كما قلت، كان الأمر محرجًا ومخزيًا وغير مقبول ما كان عليه ذلك الشوط الثاني، لا يمكننا أن ندع هذه النتيجة تخرج موسمنا بأكمله عن مساره لأننا في مكان جيد حقًا، إنها عقبة أخرى نحتاج إلى تجاوزها وكفريق سنتجاوز ذلك".

وأكمل: "بسبب ما حدث في الشوط الثاني شعرت بالحرج من أجلنا نحن اللاعبين، والجماهير التي كانت هناك تدعمنا والتي كانت تشاهدنا في المنزل".

واختتم شاو تصريحاته قائلًا: "لا يسعني إلا أن أعتذر عن ذلك وعلينا كلاعبين أن نعيد التفكير فيما حدث، علينا أن نقف ونقبل أنه لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية، لقد كان غير مقبول تمامًا وأنا متأكد من أنهم يتأذون، لكننا كلاعبين نتألم كثيرًا".