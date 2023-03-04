نجم فيورنتينا يكشف أسباب فشله مع ريال مدريد

أجرى لوكا يوفيتش، المهاجم الصربي مقابلة صحفية اليوم السبت مع "لا ريبوبليكا" تحدث فيها عن تجربته مع فريق فيورنتينا والفترة التي قضاها في ريال مدريد.

ولم ينجح المهاجم الصربي في إثبات نفسه مع فريق ريال مدريد، ورحل بعد موسمين ونصف وانتقل لفريق فيورنتينا الإيطالي في صفقة انتقال حر.

وعلق لوكا يوفيتش، على تجربته مع فريق ريال مدريد قائلًا: "كل شيء ساء منذ البداية غادرت آينتراخت مبكرًا وعندما وصلت إلى مدريد كانت كل الأضواء مسلطة علي".

وأمضى يوفيتش، موسمين ونصف في ريال مدريد، وأكد أنه كان من الصعب عليه الانضمام إلى أكبر نادٍ في العالم، وبين الإصابات وفيروس كورونا والضغط غير العادل كانت تجربة غير سعيدة.

وسجل يوفيتش، مع فيورنتينا حتى الأن 10 أهداف وصنع هدفين، وعلق على تجربته مع الفريق الإيطالي قائلًا: "في فيورنتينا يمكنني أن أتطور، أشكر كوميسو رئيس النادي على حبه لي حقًا لديه كل شيء للفوز ببطولة المؤتمر".

ويستعد فريق فيورنتينا لمواجهة قوية ضد ميلان مساء اليوم السبت، وانتهز يوفيتش الفرصة لتقديم طلب إلى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالإضافة لنفي اللاعب شائعات انتقاله منذ موسمين إلى الروسونيري قائلًا: "كنت أتمنى أن أكون قد أخذت مكان إبرا لكن لم يكن هناك شيء، سيكون حلمًا أن ألتقي به وأرغب في تبادل القمصان معه في نهاية المباراة ".