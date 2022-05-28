"لوكا مودريتش يملك 3 عيون!"

تصريحات توحي بمدى الجودة التي يمتلكها لوكا مودريتش

تحدث الدولي الإنجليزي دارين بينت لاعب توتنهام السابق عن العديد من التفاصيل المذهلة المتعلقة بزميله السابق في السبيرز ولاعب ريال مدريد الحالي، لوكا مودريتش.

بينت زامل مودريتش في موسمه الأول مع توتنهام وكانت لديه العديد من الآراء ليؤكد عليها بهذا الصدد.

وقال بينت في تصريحات لصحيفة "ذا صن": "حينما انضم مودريتش إلى السبيرز، كان أول شيء يمكن أن تلاحظه هو جودته وطريقة لعبه، لعبت ضده مع منتخب إنجلترا ولكن حينما رأيته عن قرب بشكل أكبر، عرفت أن هذا اللاعب يستطيع الوصول إلى مستويات أعلى من الجميع".

وأضاف الدولي الإنجليزي السابق: "لقد كان يبدو كما لو أن لديه 3 عيون لأنك مهما حاولت أن تختطف الكرة منه، فستجد أنك لن تستطيع الوصول إلى ذلك الأمر ببساطة".

وأردف: "استغرق الأمر منه بعض الوقت البسيط للتأقلم على البريمييرليج ولكن من وجهة نظر متعلقة بالحالة البدنية، أؤكد لكم أنني لست مندهشًا من أنه لا يزال في الملعب، حتى وإن كنت أعترف أنك إن قلت لي قبل سنوات إنه سيكون بعمر 36 عامًا ويلعب في هذا المستوى العالي فإنني كنت لأندهش وأقول: (حقًا؟)".

وأكد: "ما يفعله مودريتش أمر لا يصدق، ولكنني أتذكر كيف كان يؤدي الإطالات كثيرًا، إنه مرن للغاية، تستطيع أن ترى ذلك من خلال حركاته المختلفة بالكرة".

وعن شخصيته قال بينت: "لقد كان محترفًا للغاية ويعطيك جزءًا إضافيًا بشكل دائم، ولهذا يمكنك أن ترى النتائج الحالية، أيضًا يمتلك حس دعابة واضحًا".

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