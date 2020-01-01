لوكا مودريتش مطلوب في الدوري الأمريكي

تقارير صحفية إنجليزية اليوم تؤكد على وجود رغبة أمريكية في الحصول على خدمات لوكا مودريتش.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي دي سي يونايتد في الحصول على خدمات النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" والتي أكدت أن الفريق يريد ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية قد دخلت في مفاوضات مع أفضل لاعب في العالم للعام 2018 من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن.

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ويسعى الفريق الأمريكي للحصول على خدمات مودريتش في المقام الأول للقدرات الفنية الكبيرة للنجم الكرواتي، لكن أيضًا لتعويض رحيل النجم الإنجليزي واين روني الذي منحهم اهتمام الجميع حول العالم.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت في الصيف الماضي على وجود اهتمام أمريكي باللاعب لكن لم يتم ترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع.

وكان مودريتش على وشك مغادرة ريال مدريد في الصيف قبل الماضي عندما ارتبط بالانضمام لصفوف فريق إنتر الإيطالي لكن تلك الصفقة لم تتم أيضًا بسبب رحيل رونالدو من قبله ليوفنتوس ورغبة إدارة الملكي في الحفاظ على نجمها الكرواتي.

جدير بالذكر أن عقد مودريتش في صفوف ريال مدريد ينتهي بنهاية الصيف المقبل وقد يكون ذلك هو العقد الأخير له مع النادي بسبب عمره الذي وصل للـ 34 عامًا.