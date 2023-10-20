"لوكا مودريتش قد ينتقل إلى دوري روشن في شتاء 2024"

هل نرى مودريتش في دوري روشن قريبًا؟

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بعد محاولات لم تنجح من جانب أندية دوري روشن السعودي لضم النجم الكرواتي لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، يبدو أن نجم ريال مدريد اقترب مرة أخرى من التواجد في أحد الأندية السعودية.

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مودريتش جدد عقده مع نادي الهلال خلال الصيف الماضي لمدة موسم واحد، ولكنه يعاني من قلة المشاركة بصفة أساسية، مما يجعله قريبًا من المغادرة.

وقال جوزيه فيلكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، خلال حديثه مع برنامج "دورينا غير": "ستحاول الأندية السعودي فتح الكلام مع لوكا مودريتش مرة أخرى، خاصة بعدما صرح مؤخرًا عندما كان مع منتخب بلاده وقال أنه دائمًا يُريد اللعب".

وأوضح: "مودريتش لا يُشارك بشكل أساسي بسبب تواجد كامافينجا وتشاوميني وفالفيردي الأمر الذي جعله يفقد مكانه".

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واستطرد: "مودريتش قالها علنًا في إسبانيا ومع منتخب كرواتيا أنه يُريد اللعب، وهذا ما سيجعله يأخذ قرار آخر بمغادرة ريال مدريد، وقد ينتقل إلى الدوري السعودي".

واختتم دياز تصريحاته قائلًا: "رغم أن مودريتش يُريد إنهاء مسيرته مع فريقه، ولكنه لاعب شغوف مثل كريستيانو رونالدو".

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