"الأمر سيزداد سوءًا" .. تسجيلات صوتية تكشف حديث حكم ديربي مدريد مع مودريتش وسيميوني

إشادة واسعة بالتزام الحكم الإسباني

نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، التسجيلات الصوتية لحديث الحكم بوسكيتس فيرير، خلال إدارته لأحداث مباراة الديربي بين أتلتيكو مدريد وضيفه ريال مدريد.

وحسم التعادل الإيجابي (1-1) مباراة ديربي مدريد، التي شهدت قيام بعض المشجعين بإلقاء مقذوفات نحو الملعب، خصوصًا في اتجاه حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، مما دفع الحكم لوقف اللقاء.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" ما تم إذاعته من التسجيلات الصوتية، حيث أكدت التقارير أن بوسكيتس فيرير قدم أداءً رائعًا، ليس فقط في الجوانب المتعلقة بالمباراة، بل كان لديه أيضًا الشجاعة لتطبيق البروتوكول المحدد في حالة إلقاء الأشياء من المدرجات على أرض الملعب.

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وأوضحت أن بوسكيتس بعد تكرار إلقاء الأشياء صوب الملعب، تحدث مع الحارس كورتوا حيث قال الأخير: "لا أستطيع اللعب بهذه الطريقة"، ليرد الحكم: "لا يمكنك اللعب، حسنًا سندخل إلى غرف خلع الملابس".

ومن ثم توجه بوسكيتس فيرير إلى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، وقال له: "دييجو، سنوقف المباراة لمدة 10 دقائق لكل تسديدة. سندخل جميعًا ثم نخرج، حسنًا؟"، وهو ما لاقى إشادة من المدرب الأرجنتيني ومساعديه.

وتوجه الحكم إلى لوكا مودريتش قائد ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي، قائلًا: "إنه البروتوكول، مودريتش، سندخل لمدة 10 دقائق، كارلو. دعنا نرى ما إذا كان يمكن حل الأمر بهذه الطريقة".

ورد مودريتش على الحكم: "إذا غادرنا الملعب سيزداد الأمر سوءًا"، لكن بوسكيتس لم يرتجف من تعليقات قائد ريال مدريد، ورد بثبات: "سنرى".

وفي النهاية، أثبتت الحقائق صحة قرار حكم المباراة، فبعد ربع ساعة في غرف تبديل الملابس، تمكن من استئناف اللقاء دون تكرار أي حوادث من نفس النوع في النصف الساعة المتبقية.