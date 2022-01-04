لوكاكو يوجه رسالة لجماهير تشيلسي بعد حواره المثير للجدل !

قام روميلو لوكاكو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، بإرسال رسالة إلى جماهير الفريق بسبب ما بدر منه الفترة الأخيرة.

وكان المدرب توماس توخيل قد استبعد البلجيكي من قائمة الفريق لمواجهة ليفربول التي انتهت هذا الأسبوع بالتعادل الإيجابي 2/2

ويأتي ذلك بسبب ما قاله اللاعب حول عدم شعوره بالسعادة مع البلوز تحت قيادة الألماني، وتلميحه بإمكانية الرحيل عن صفوف الفريق.

ومن جانبه قال لوكاكو في رسالة عبر الحساب الرسمي لتشيلسي على "تويتر":"أقولها إلى الجماهير، أنا آسف على الضيق الذي تسببت فيه لكم بتصريحاتي".

وأضاف:"أنتم تعرفون الرابط الذي يجمعني بهذا النادي منذ سن المراهقة، لذلك تعرفون تفهمي لشعوركم بالغضب، لذلك سأبذل كل ما لدي على أرض الملعب لاستعادة ثقتكم مرة أخرى".

A message from Romelu. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022

وتابع:"هدفي الآن هو الفوز بالمباريات مع الفريق، وأعتذر أيضًا لمدربي وزملائي والجهاز الفني، لأنها لم تكن اللحظة المناسبة لهذا الحديث، لذلك أعتذر وأعدكم بالمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف النادي".

يذكر أن صاحب الـ28 سنة سجل 7 أهداف وصنع هدفين في 18 مباراة مع تشيلسي بكل البطولات هذا الموسم.

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